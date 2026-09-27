الرئيسية/دولياتاتفاق أمريكي صيني على خفض جمركي متبادل بـ30 مليار دولارتفاهمات اقتصادية جديدة وإطلاق حوار للذكاء الاصطناعي27 سبتمبر 2026 10:44آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 10:44استقبال ترامب لرئيس الصين خلال زيارته الأخيرة لواشنطنأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الأمريكيةالصينالذكاء الاصطناعيالرسوم الجمركيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "مدد" لدعم المتضررين في السودانالنائب العام يبحث التعاون القضائي مع نظيره السويسريبن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدوليةالجيش اليمني: الحوثيون يستخدمون أسلحة إيرانية تهدد الطيران المدني