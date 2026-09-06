الرئيسية/دولياتاتفاق سعودي - ألماني بإقامة حوار إستراتيجي لتطوير العلاقات بين البلدينبحث وزير الخارجية مع نظيريه البريطاني والبحريني أوضاع المنطقة 6 سبتمبر 2026 18:03آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 23:34وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الألمانيأأبرلين:أخبار 24المانياوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانبريطانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات باكستانية - تركية لتعزيز التعاون في إطار اتفاقية مكة للدفاع السفير العنزي يقدم أوراق اعتماده لرئيس سورياالكويت تمنح إقامة تصل إلى 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهموزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني الأوضاع الإقليمية