الرئيسية/دولياتاتفاق سعودي - كازاخي لتعزيز مكافحة الفساد عبر الحدود دعم الجهود المشتركة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود23 أكتوبر 2026 04:10آخر تحديث : 23 أكتوبر 2026 04:10المملكة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد أأالرياض:أخبار 24الجرائممكافحة الفسادكازاخستانهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالتعليقاتأأخبار ذات صلةزلزال بقوة 7 درجات يضرب الصين ويخلّف 16 قتيلًا "العليمي": استهداف المطارات لن يثنينا عن إنهاء التهديد الحوثي غوتيريش: الهجمات الحوثية على المملكة غير مقبولةالمملكة تدعم التعليم في اليمن بـ60 مشروعاً ومبادرة