الرئيسية/دولياتاتهام كوبي لأمريكا بالإبادة السياسيةدياز كانل يدين العقوبات الأمريكية27 يوليو 2026 01:00آخر تحديث : 27 يوليو 2026 01:00رئيس كوبا خلال حضوره جلسة في المنتدى الاقتصادي بروسيا البيضاءأأهافانا:أخبار 24كوباالولايات المتحدة الأمريكيةدونالد ترامبهافاناالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد يهنئ رئيس وزراء بريطانيا ويبحثان القضايا الإقليميةنيابةً عن ولي العهد.. منصور بن متعب يحضر احتفال المالديف بالاستقلالالزنداني: نواصل العمل مع التحالف لحماية أمن الملاحةالمملكة تتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللمفاوية النسيجية