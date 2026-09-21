الرئيسية/دولياتاجتماع تنسيقي خليجي بنيويورك لبحث تطورات المنطقةقبل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ8121 سبتمبر 2026 09:07آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 09:07وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أأنيويورك :أخبار 24وزير الخارجيةدول مجلس التعاون الخليجينيويوركالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةاجتماع أمريكا والصين يركز على التجارة والذكاء الاصطناعيتباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتراتدوي انفجارات قرب حلب في شمال سورياالمطبخ السعودي يواصل إعانة أسر غزة بوجبات ساخنة