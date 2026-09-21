الرئيسية/دولياتاجتماع تنسيقي خليجي يستبق الجمعية العامة للأمم المتحدةاستعراض جهود ومواقف دول الخليج تجاه القضايا على طاولة الأمم المتحدة21 سبتمبر 2026 09:07آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 12:45وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أأنيويورك :أخبار 24وزير الخارجيةدول مجلس التعاون الخليجينيويوركالامير فيصل بن فرحانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث أوضاع المنطقة مع نظرائه في الكويت ومصر وتركياإصابة رجل برصاص وكالة الهجرة الأمريكية تثير استياءً في أوستنوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبيواشنطن وبكين تتفقان على حوار للذكاء الاصطناعي قبل قمة ترمب وشي