الرئيسية/دولياتاجتماع رباعي يثمن مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعيبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك5 أغسطس 2026 20:41آخر تحديث : 5 أغسطس 2026 20:48وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظرائه الباكستاني والمصري والتركيأأالرياض:أخبار 24تركياباكستانوزير الخارجيةالامير فيصل بن فرحانمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلةرفع العقوبات الأمريكية عن 3 كيانات مرتبطة بـ"الحرس الثوري"وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة"وزاري دعم القدس" يدعو لتحرك دولي فوري لوقف الإجراءات الإسرائيليةمباحثات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي