الرئيسية/دولياتاختراق قاعدة بيانات المعلومات الجنائية التابعة لـ"إف بي آي"ثاني واقعة تسلل لأنظمة تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي خلال أشهر قليلة21 نوفمبر 2026 11:58مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي آي"أأالرياض:أخبار 24اختراقات الكترونيةالولايات المتحدة الامريكيةاختراق المواقع الالكترونيةمكتب التحقيقات الفيدراليالتعليقاتأأخبار ذات صلةزلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط بيروعراقجي: إيران تراهن على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أمريكاترامب: سنتحقق من مزاعم "القنبلة القذرة" الإيرانيةترامب: المحكمة الجنائية الدولية خرجت عن السيطرة