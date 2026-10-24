الرئيسية/دولياتارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على كنيسة في الأردن إلى 8 قتلى26 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم حالة حرجة24 أكتوبر 2026 12:05آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 12:06العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يزور المصابينأأعمان - الأردن:أخبار 24تنظيم الدولة الاسلاميةالاعتداءات الإرهابيةالاردنكنيسةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفوز "سعد العتيبي" برئاسة البرلمان العربي بالتزكيةالاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربيةاتفاق إقليمي أوروبي على خفض التصعيد وحل النزاعات عبر الحوارزلزال بقوة 7.2 درجات يطلق إنذار تسونامي في فانواتو