الرئيسية/دولياتارتفاع ضحايا الهجوم على مركز شرطة باكستاني إلى 31 قتيلًاوأكثر من 100 مصاب عدد منهم في حالة حرجة19 سبتمبر 2026 12:10آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 12:10أفراد من الجيش الباكستاني وسط الأنقاض عقب الانفجار داخل مركز الشرطة في كوهات — AFPأأإسلام أباد:أخبار 24باكستانهجوم انتحاريهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس الأمن يؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الحوثيةضربات جوية تشل قدرات الحوثيين في أم ريش وملعاءترامب يوقّع قانونًا جديدًا لتشديد العقوبات على روسياترامب يعلن عن اتفاق يمنح واشنطن "سيطرة دائمة" على أمن جرينلاند