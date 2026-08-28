الرئيسية/دولياتارتفاع ضحايا فيضانات "نيبال" إلى أكثر من 550 قتيلًاالشرطة تحذر من مخاطر انهيار بحيرة في التيبت وتدعو للحذر28 أغسطس 2026 15:07آخر تحديث : 28 أغسطس 2026 15:07الشرطة في نيبال تغلق طريقًا في تريشولي بمنطقة نُواكوت عقب إصدار إنذار بالفيضاناتأأكاتماندو:أخبار 24نيبالفيضاناتالصينالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن 89 عامًاالصين تعلّق عمليات الإنقاذ في التيبت تحسبًا لفيضانات جديدةكندا تتمسك باسم بحيرة أونتاريو رغم مرسوم ترامبالرئيس السوري يعيّن "مظلوم عبدي" مستشارًا للرئاسة