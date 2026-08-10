الرئيسية/دولياتاستراتيجية الدفاع السعودية من الحليف الواحد إلى التوازنات المتعددةتستحضر هذه المحطة الجديدة تاريخاً ممتداً من المناورات والاتفاقيات10 أغسطس 2026 03:13آخر تحديث : 10 أغسطس 2026 10:40جانب من مراسم التوقيع على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" أأالرياض:أخبار 24تركياباكستاناتفاقية مكة للدفاع المشتركمنطقة الشرق الاوسطوزارة الدفاعالتعليقاتأأخبار ذات صلةاغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيامليشيا الحوثي تستهدف أحياء مأرب بالمسيراتترامب: إيران تطالب بتعويضات عن أضرار الحرب زيلينسكي يهنئ ولي العهد باتفاقية مكة للدفاع المشترك