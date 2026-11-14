الرئيسية/دولياتاستمرار توزيع الوجبات السعودية الجاهزة في غزةتم توزيع 24.8 ألف وجبة15 نوفمبر 2026 00:21آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 00:21المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةأأغزة:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةغزةالمساعدات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإدارة ترامب تكشف سبب تعليق الطيران المفاجئ إقالة 9 مسؤولين عراقيين على خلفية تهريب نفط لـ "حزب الله"رئيس الشيشان يستعرض العلاقات الثنائية مع الأمير تركي بن محمدتحييد 321 عنصراً حوثياً وتدمير 117 من عرباته ومعداته