الرئيسية/دولياتاستهداف مواقع ومخازن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثيةالضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية26 سبتمبر 2026 19:26آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 19:32استهداف مواقع ومخازن أسلحة وتعزيزات للميليشيات الحوثيةأأعدن:أخبار 24صنعاءمليشيات الحوثي الإرهابيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالقوات المسلحة اليمنيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية: المملكة تؤكد حقها في حماية أمنها وسيادتهاالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا سفينة بحر جاوةترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمزالربيعة يوقع اتفاقية لإيواء 58 ألف سوري وتأهيل 987 منزلًا