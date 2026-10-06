الرئيسية/دولياتاعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه خميس مشيطالتحالف أعلن تنفيذ ضربتين نوعيتين استهدفتا قدرات الحوثيين الباليستية6 أكتوبر 2026 18:43آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 18:59المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكيأأخميس مشيط:أخبار 24صنعاءالتحالفالميليشيا الحوثيةتحالف دعم الشرعية في اليمنالعمليات العسكريةصعدةخميس مشيطالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والأردني التطورات الإقليميةالرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياضضربات نوعية في تعز تكبّد الحوثيين 100 قتيلًا سنتكوم تحوّل مسار 130 سفينة ضمن الحصار على إيران