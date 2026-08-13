الرئيسية/دوليات "الأرابوساي" تحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة المملكةبمشاركة رؤساء الأجهزة الرقابية بالدول الأعضاء 13 أغسطس 2026 23:16آخر تحديث : 13 أغسطس 2026 23:321 / 4الأرابوساي تحتفل باليوبيل الذهبي برئاسة المملكةأأعمّان:أخبار 24الديوان العام للمحاسبةالاحتفالاتالاجهزة الحكوميةالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات: هجوم على سفينتين لأدنوك دون إصابات بهرمزولي العهد يبحث مع "كوبر" تطورات الأوضاع الإقليمية13 دولة تعلن الانضمام رسميًا لـ"التحالف البحري الدفاعي"واشنطن تُطلق أول قوة متعددة الجنسيات للمسيّرات الهجومية