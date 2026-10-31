الرئيسية/دولياتالأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي بسجون الحوثيأعربت عن أسفها الشديد وطالبت بالإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين31 أكتوبر 2026 23:58آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 00:02شعار الأمم المتحدةأأنيويورك:أخبار 24الامم المتحدةمليشات الحوثيالحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةتأكيد سعودي - برازيلي على ضرورة مواجهة تهديدات الملاحة البحرية روبيو: ترامب لم يتخذ قراراً بشأن عملية عسكرية جديدة ضد إيرانالقوات اليمنية: تنفيذ 1119 عملية وتحييد 427 من مليشيا الحوثيالبديوي: أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ