الرئيسية/دولياتالأمير تركي بن محمد يشارك في مراسم تشييع ملك النرويجنيابة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان9 سبتمبر 2026 21:15آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 21:29الأمير تركي بن محمد في مراسم تشييع الملك هارالد الخامسأأالرياض:أخبار 24تشييع الملك هارالد الخامسالأمير تركي بن محمد بن فهدخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالنرويجالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب بقرار "الطاقة الذرية" المتعلق بسورياترحيب عربي وإسلامي بقرار بريطانيا حظر واردات المستوطناتالاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على جنوب المملكةالمملكة تدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأردن