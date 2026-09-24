الرئيسية/دولياتالإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية قرار التعليق جاء بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية24 سبتمبر 2026 19:10آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 19:10طائرة تطير في السماءأأدبي:أخبار 24الاماراتالطيرانامريكاايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية: المملكة ثابتة في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التحالف: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثيأسيل الشهيل تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً للمملكة لدى السويدشي: الصين والولايات المتحدة يجب أن يكونا شريكين لا خصمين