الرئيسية/دولياتالاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات الحوثي على المملكةجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة2 نوفمبر 2026 18:03آخر تحديث : 2 نوفمبر 2026 18:14الاتحاد الأوروبيأأالرياض:أخبار 24جماعة الحوثيالتجارة الدوليةالأمن البحريالمدنيينالاتحاد الاوربيمضيق باب المندبالتعليقاتأأخبار ذات صلة القوات اليمنية تحيّد 332 من قيادات وعناصر الحوثي وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليميةولي العهد يبعث رسالة للرئيس الصيني مخاوف من ضربة نووية لإيران.. ومسودة اتفاق تفتح باب التهدئة