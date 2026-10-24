الرئيسية/دولياتالاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربيةوسط تحذيرات من تهجير الفلسطينيين وتصعيد المواجهات24 أكتوبر 2026 10:41آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 10:41قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية — AFPأأرام الله:أخبار 24القضية الفلسطينيةبنيامين نتنياهوالاحتلال الإسرائيليالضفة الغربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةفوز "سعد العتيبي" برئاسة البرلمان العربي بالتزكيةاتفاق إقليمي أوروبي على خفض التصعيد وحل النزاعات عبر الحوارزلزال بقوة 7.2 درجات يطلق إنذار تسونامي في فانواتوهدنة أوكرانية في أوليشكي بدءًا من 27 أكتوبر