الرئيسية/دولياتالبحرين: الدفاع الجوي يتصدى لاعتداءات جوية إيرانيةالقيادة العامة تؤكد جاهزية القوات المسلحة وتحذر من الأجسام المشبوهة22 يوليو 2026 15:47آخر تحديث : 22 يوليو 2026 15:47قوة دفاع البحرينأأالمنامة:أخبار 24البحرينالحرب الإيرانية الأمريكيةصواريخايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةروبيو: إيران في مأزق كبير.. والصين لم تغير مسار الحربولي العهد يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقةالأردن: اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 بمناطق نائية