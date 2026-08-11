الرئيسية/دولياتالبحرين: المؤبد لشخصين لإدانتهما بالتخابر مع إيرانتوّرطا بمعاونة الحرس الثوري في أعماله العدائية والإرهابية ضد البحرين11 أغسطس 2026 11:47آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 05:41مقر النيابة العامة البحرينيةأأالبحرين:أخبار 24البحرينالحرس الثوري الايرانيالسجن المؤبدالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: الحوثي مشروع حرب والفرصة ما تزال متاحة لإلقاء السلاحالقيادة تهنئ "أندراش باكا" بانتخابه رئيسًا للمجرمقتل وإصابة عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في الضالعوزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز أمن واستقرار المنطقة