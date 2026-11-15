الرئيسية/دولياتالبحرين: تدمير اعتداءات جوية إيرانية قبل تحقيق أهدافهاقوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج15 نوفمبر 2026 04:36آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 10:27صاروخ يُطلق من مركبات عسكرية في الصحراء مع شعار البحرين.أأالمنامة:أخبار 24البحرينصافرات الانذاروزارة الداخلية البحرينيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية تتصدى لطائرات مسيرة حوثية بمأربإدارة ترامب تكشف سبب تعليق الطيران المفاجئ استمرار توزيع الوجبات السعودية الجاهزة في غزةإقالة 9 مسؤولين عراقيين على خلفية تهريب نفط لـ "حزب الله"