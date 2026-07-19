الرئيسية/دولياتالبحرين تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانيةنددت بتعمّد استهداف المدنيين والممتلكات بالصواريخ والطائرات المسيرة19 يوليو 2026 12:42آخر تحديث : 19 يوليو 2026 12:48شوارع العاصمة البحرينية المنامةأأالمنامة:أخبار 24الهجمات بالطائرات المسيرةمملكة البحرينقوة دفاع البحرينايرانهجوم بالصواريخالتعليقاتأأخبار ذات صلةمباحثات سعودية أمريكية لتطوير التعاون العسكريالدفاعات الكويتية تتصدي لهجمات صاروخية ومسيّرة إيرانيةأمريكا تواصل غاراتها على إيران لليلة الثامنةواشنطن تدعو رعاياها بالشرق الأوسط إلى توخي الحذر