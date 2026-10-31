الرئيسية/دولياتالبديوي: أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأقال إن إرساء منظومة أمن إقليمي مستقرة يتطلب الالتزام بالقانون الدولي31 أكتوبر 2026 16:38آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 16:38البديوي يشارك في جلسة بعنوان "مرتكزات الأمن الإقليمي" ضمن حوار المنامةأأالمنامة:أخبار 24جاسم البديويدول مجلس التعاون الخليجيالخليجمجلس التعاون الخليجياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقوات اليمنية: تنفيذ 1119 عملية وتحييد 427 من مليشيا الحوثيخامنئي يتوعّد برد إيراني "بلا قيود جغرافية" على أي هجوم جديدنائب وزير الخارجية: أمن المملكة يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي الجيش الأردني يحبط تسلل مجموعة مسلحة من سوريا