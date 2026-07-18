الرئيسية/دولياتالبديوي: استهداف البحرين والكويت والأردن جرائم حربأكد أمين مجلس التعاون أن ما أقدمت عليه إيران "تصعيد بالغ الخطورة"18 يوليو 2026 16:48آخر تحديث : 19 يوليو 2026 17:09مسؤول خليجي يمر بجوار أعلام دول مجلس التعاون الستأأالرياض:أخبار 24البحرينجاسم البديويالكويتدول مجلس التعاون الخليجيايرانالاردنالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأردن ينفي إخلاء مطار وميناء العقبة بناءً على تهديدمباحثات سعودية أمريكية لتطوير التعاون العسكريالبحرين تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانيةحريق جديد في محطة كهرباء الكويت.. والدفاعات تتصدى لهجمات إيرانية