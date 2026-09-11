الرئيسية/دولياتالبديوي: استهداف منشآت الطاقة انتهاك صارخ للقانون الدوليرفض مجلس التعاون القاطع لأي أعمال تستهدف أمن دوله واستقرارها12 سبتمبر 2026 00:45آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 01:09مجلس التعاون الخليجيأأالرياض:أخبار 24جاسم البديويالعراقمجلس التعاون الخليجيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة ترحب بإطلاق التحالف العالمي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثيالعراق يدين الهجمات على المملكة "الخارجية": استهداف أنابيب شرق غرب كان بمسيّرات من العراقوزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والقطري الأوضاع الإقليمية