الرئيسية/دولياتالبديوي: تعريض مكة لمخاطر يمثل تجاوزًا بالغ الخطورة الاعتداء الحوثي الإرهابي على المملكة تصعيد إجرامي24 أكتوبر 2026 23:22آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 23:34الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديويأأالرياض:أخبار 24مجلس التعاوناعتراض صاروخالاعتداءات الحوثيةالإرهابمكة المكرمةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعليمي: الحوثيون جمعوا بين أدوات كل التنظيمات الإرهابيةالقيادة تعزي ملك الأردن إثر الهجوم الإرهابي في الكركالقوات اليمنية: تنفيذ 736 عملية وتحييد 307 من مليشيا الحوثيوزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني