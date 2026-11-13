الرئيسية/دولياتالبديوي يؤكد تمسك دول المجلس بأمنها واستقرارهاشدد على أن أمن مضيقي هرمز وباب المندب يمثل مصلحة دولية مشتركة14 نوفمبر 2026 01:37آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 01:37 الأمين العام لمجلس التعاون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدوليأأنيويورك:أخبار 24مجلس الامنمضيق هرمزمليشيات الحوثيمجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمريكا توقف إقلاع الطائرات لدواعٍ أمنية القوات المسلحة اليمنية: تحييد 221 حوثياً وتدمير وإعطاب 73 آلية عسكريةالبرلمان العربي لملاحقة مليشيا الحوثي أمام الجنائية الدوليةالجيش اليمني يحبط تحركات للحوثيين في الجوف