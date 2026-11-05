الرئيسية/دولياتالبرلمان التركي يقر المادة الأولى من "اتفاق مكة"تنص المادة على التزام الأطراف بالتعاون للحفاظ على استقلال كل دولة وسيادتها5 نوفمبر 2026 13:23آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 13:23اجتماع البرلمان التركيأأأنقرة:أخبار 24تركياالبرلمان التركياتفاقية مكة للدفاع المشتركحلف مكة الدفاعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سلمان للإغاثة" يُسلّم 232 وحدة سكنية للنازحين في حجة"الصندوق السعودي" يموّل مشروعات بسوريا بـ403 ملايين دولارمركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مجمعًا سكنيًا للنازحين في حجة ترامب بعد خسارة الجمهوريين: لا أندم على الحرب ضد إيران