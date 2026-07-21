الرئيسية/دولياتالبنتاجون: تكلفة الحرب على إيران 37.5 مليار دولارهذا الرقم يشمل التكاليف حتى 30 سبتمبر المقبل22 يوليو 2026 00:19آخر تحديث : 22 يوليو 2026 00:19وزير الدفاع مثل أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخأأواشنطن:أخبار 24البنتاغونواشنطنالجيش الامريكيايرانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجيش الكويتي يتصدى لهجمات مُسيّرةوزير الخارجية: لا بديل عن الدبلوماسية والقوة العسكرية لا تضمن استقرارًا دائمًاترامب يعلن استئناف الرحلات إلى لبنان بعد لقائه عونولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا