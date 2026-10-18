الرئيسية/دوليات"الوزاري الخليجي" يطالب بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابيةقال إن أي اعتداء على دولة عضو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس18 أكتوبر 2026 18:28آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 19:39المشاركون في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجيأأالمنامة:أخبار 24دول الخليجروسيامجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع ورئيس الإمارات يبحثان تطورات الأوضاع الإقليميةالقوات اليمنية: تحييد 370 حوثيًا خلال 1326 عمليةخاصقريباً.. "الجنية السوداء" تدخل ميدان المواجهة في اليمن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي