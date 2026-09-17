الرئيسية/دولياتالبيت الأبيض يستضيف قمة مرتقبة بين ترامب وشيالتجارة والذكاء الاصطناعي وإيران وتايوان على جدول المباحثات17 سبتمبر 2026 11:17آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 11:56الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكى ترامب فى القمة السابقة فى بكينأأواشنطن:أخبار 24قمةزيارة رسميةواشنطنالصينترامبالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوريا: أحكام بالإعدام والمؤبد بحق متورطين في أحداث الساحلترامب يبحث مع قادة الخليج ملف إيران الأسبوع المقبلالكونغرس الأمريكي يقرّ حزمة عقوبات ضد روسياولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية