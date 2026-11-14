الرئيسية/دولياتالبيت الأبيض يعلن لقاء ترامب وبوتين وشي الإدارة لا تتوقع التوصل إلى أي اتفاقات خلال الاجتماع14 نوفمبر 2026 03:45آخر تحديث : 14 نوفمبر 2026 03:45 ترامب سيلتقي بوتين وشي في الصينأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةالصينروسيادونالد ترامبفلاديمير بوتينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي يؤكد تمسك دول المجلس بأمنها واستقرارهاأمريكا توقف إقلاع الطائرات لدواعٍ أمنية القوات المسلحة اليمنية: تحييد 221 حوثياً وتدمير وإعطاب 73 آلية عسكريةالبرلمان العربي لملاحقة مليشيا الحوثي أمام الجنائية الدولية