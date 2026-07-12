الرئيسية/دولياتالتجربة السعودية بالتنمية الحضرية على مائدة اجتماع أمميجاءت مشاركة المملكة في إطار حضورها الفاعل في المحافل الدولية13 يوليو 2026 01:37آخر تحديث : 13 يوليو 2026 01:37تركز كلمة المملكة على استعراض التجربة السعوديةأأنيويورك:أخبار 24الامم المتحدةرؤية المملكة 2030التنمية المستدامةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةواشنطن تواصل شن ضربات على إيرانوزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه في 5 دول رئيس وزراء العراق يزور أمريكا لتعزيز التعاون في النفط والغازأمريكا تضرب أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية قرب هرمز