الرئيسية/دولياتالتحالف الإسلامي يطلق المرحلة الثانية من برنامج مكافحة الإرهابتستهدف تدريب 150 مدنيًا وعسكريًا 16 نوفمبر 2026 22:34آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 22:341 / 4إحدى فعاليات إطلاق السنة الثانية من برنامج دول الساحلأأأنجامينا:أخبار 24محاربة الارهابالتحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهابالنيجرالهجمات الإرهابيةهجوم ارهابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والمصري التطورات الإقليمية"القوات اليمنية" تنفذ 661 عملية استهداف وتحييد 173 حوثياًالبحرين: أحكام بالسجن المؤبد و15 عامًا لخلية إيرانيةاستمرار اضطرابات السفر الجوي بأمريكا لليوم الثالث