الرئيسية/دولياتالتحالف العالمي لحل الدولتين: حل القضية الفلسطينية أساس السلام بالمنطقةغزة والضفة الغربية تشكلان وحدة إقليمية فلسطينية واحدة24 سبتمبر 2026 23:55آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 00:02وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أأنيويورك:أخبار 24وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانفلسطين المحتلةوزارة الخارجيةنيويوركفلسطينالتحالف الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني أبرز المستجدات ولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن راشدالإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية وزير الخارجية: المملكة ثابتة في تسوية عادلة للقضية الفلسطينية