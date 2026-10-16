الرئيسية/دوليات"التحالف": تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ بصعدةتدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بصعدة17 أكتوبر 2026 02:51آخر تحديث : 17 أكتوبر 2026 03:11 المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكيأأعدن:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمليشيات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةسقوط صاروخين داخل مطار عدن الدولي استهداف عمليات تهريب لميليشيا الحوثي عبر البحر إلى الحديدةإعفاء المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض من منصبها إحباط مخطط إرهابي في ريف دمشق