الرئيسية/دولياتالتحالف: تصريحات الحوثيين محاولة للهروب من انتهاكاتهمالحوثيين ذهبوا نحو تصعيد خطير باستهداف خطوط الملاحة البحرية4 يوليو 2026 01:50آخر تحديث : 4 يوليو 2026 02:20التصريحات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة تمثل محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمنيأأالرياض:"أخبار 24"تحالف دعم الشرعيةاليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2645 قتيلًااليمن: اجتماع طارئ لبحث الانتهاك الإيراني السافر للسيادة"الخريجي" ينقل تعازي القيادة للرئيس الإيراني في وفاة "الخامنئي"