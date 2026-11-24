الرئيسية/دوليات"التحالف": دمرنا أهدافاً بصعدة وعمران واستهدفنا قدرات بالحديدةأعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات في الشرقية25 نوفمبر 2026 01:00آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 05:46خارطة نشرتها قيادة القوات المشتركة للتحالفأأعدن:أخبار 24التحالفميناء الحديدةمليشات الحوثياليمنالتعليقاتأأخبار ذات صلةبن فرحان يبحث مع نظرائه الأمريكي والبحريني والمصري التطوراتالقوات المسلحة اليمنية تحيّد 97 من قيادات وعناصر الحوثيينبريطانيا تفرض عقوبات على الحوثيين و4 من كبار قادتهمالمملكة تؤكد التزامها بعالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل