الرئيسية/دوليات "التحالف" يحبط هجمات وشيكة بالبحر الأحمر ويدمر زوارق مفخخةالتحالف: دمرنا 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق "فجر اليمن"5 أكتوبر 2026 12:10آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 00:54اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالحرب على الحوثيينالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: دمرنا مخزنا يضم 20 صاروخا باليستيا بصعدةبتوجيه الملك.. تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين"حلف مكة" يفعّل الردع الجماعي ويقرر نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكةالمملكة تجدد دعمها الكامل للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة