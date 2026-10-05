الرئيسية/دوليات "التحالف" يحبط هجمات وشيكة في البحر الأحمر ويدمر مخازن أسلحة وزوارق مفخخةالتحالف: تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق "فجر اليمن"5 أكتوبر 2026 12:10آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 23:57اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24التحالفتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنالحرب على الحوثيينالميليشيات الحوثيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبتوجيه الملك.. تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين بطرق غير نظامية في المملكة"حلف مكة" يفعّل الردع الجماعي ويقرر نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكةالمملكة تجدد دعمها الكامل للمجلس الرئاسي اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة"فجر اليمن" تستعيد "المخا" وتدحر المليشيا الحوثية في عدة جبهات