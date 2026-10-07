الرئيسية/دوليات"التحالف" يدمر 82 هدفًا عسكريًا لميليشيا الحوثيشملت مخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية7 أكتوبر 2026 23:49آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 00:05اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24الاعتداءات على المدنيينمطار أبها الدوليالميليشيا الحوثيةتحالف دعم الشرعية في اليمنمطار الملك خالد الدوليصواريخ باليستيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الدفاع اليمني: الحوثي يطلب هدنة لاستعادة الأنفاس الجيش اليمني ينفذ 2103 عملية استهداف لمواقع الحوثي"التحالف" يدمر منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في اعتداء الرياضالعليمي: "فجر اليمن" ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة