الرئيسية/دوليات"التحالف" يستهدف القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في عدة مناطقتم تدمير 60 هدفاً عسكرياً مشروعاً19 نوفمبر 2026 20:35آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 21:182:49أأالرياض:أخبار 24العملية العسكرية في اليمنمناطق الصراع في اليمنالميليشيا الحوثيةالتحالف العربيقدرات باليستيةتدمير أهداف عسكريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة و14 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا ضد المستوطنات الإسرائيليةالقيادة تهنئ رئيس كابو فيردي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدةاليمن: تحييد 144 عنصراً حوثياً وتدمير وإعطاب 96 من آلياتهخاصتجارة القات.. الرابح الأكبر من حرب اليمن