الرئيسية/دوليات"التحالف" يستهدف قدرات لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية للحوثيينقيادة التحالف طلبت من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة 20 نوفمبر 2026 13:43آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 17:04اللواء الركن تركي المالكيأأالرياض:أخبار 24ميناء الحديدةتركي المالكيتحالف دعم الشرعية في اليمنقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العدل الدولية" تدين بورما بارتكاب إبادة جماعية بحق "الروهينغا"تداعيات الأعطال تطيح بمسؤول الأمن الإلكترونيالقوات اليمنية تواصل ملاحقة الحوثيين بجبهات شمال مأرب اليمن يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات الحوثية