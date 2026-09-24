الرئيسية/دولياتالتحالف: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثيالدفاعات الجوية أحبطت محاولة استهداف الطائف وينبع24 سبتمبر 2026 14:15آخر تحديث : 24 سبتمبر 2026 14:32المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أأالرياض:أخبار 24تحالف دعم الشرعيةتحالف دعم الشرعية في اليمنقوات التحالفالتعليقاتأأخبار ذات صلةأسيل الشهيل تقدم أوراق اعتمادها سفيرةً للمملكة لدى السويدشي: الصين والولايات المتحدة يجب أن يكونا شريكين لا خصمينالربيعة: المملكة قدمت 177 مليون دولار لدعم اللاجئين الروهينجاباكستان تقصف 10 مواقع داخل أفغانستان