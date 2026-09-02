الرئيسية/دولياتإدانات خليجية وعربية للهجوم على ناقلة نفط في هرمزمجلس التعاون: تصعيد خطير وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي2 سبتمبر 2026 18:03آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 18:49هجوم على الناقلة سدرأأالرياض:أخبار 24مضيق هرمزالاعتداء الإيرانيدول مجلس التعاونوفياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن ولي العهد.. الخريجي يشارك في مؤتمر دول عدم الانحياز "الكهموس" يبحث تعزيز مكافحة الفساد مع ممثلة الأمم المتحدةاجتماع خليجي بالبحرين لتعزيز التكامل الجوي والدفاعي"التحالف البحري الدفاعي" يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته