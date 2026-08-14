الرئيسية/دوليات"الجبير" يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية تشيليجرى تبادلُ وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك14 أغسطس 2026 12:59آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 12:59المفوّض العام لإكسبو عادل الجبير يلقي كلمة في الحفل الختامي لحملة الرياض إكسبو 2030 في باريسأأالرياض:أخبار 24تشيليعادل الجبيرالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين في هرمز11 مصابًا و3 وفيات في حريق مركز تجاري بمصرخروج قطار ركاب بريطاني عن مساره يصيب 11 شخصًاواشنطن تتوعد طهران بتدابير اقتصادية غير مسبوقة