الرئيسية/دولياتالجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتيةالقرار يأتي على خلفية قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات10 سبتمبر 2026 23:07آخر تحديث : 10 سبتمبر 2026 23:09مطار جزائريأأالجزائر:أخبار 24قطع العلاقات الدبلوماسيةإغلاق المجال الجويالإمارات العربية المتحدةالجزائرمطار هواري بومدين الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةالإمارات تدعو الجزائر لمراجعة قرار قطع العلاقاتالقوات اليمنية: سنستخدم كافة الأسلحة للقضاء على الحوثيتحويل مسار 96 سفينة تطبيقًا للحصار على إيرانوزير الخارجية يشارك في القمة الدولية للفضاء